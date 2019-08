Hyvä olo

Kuka Ankkalinnan voimanaisista olet? Tee erehtymätön testi

<section><h2><p>Kuka Ankkalinnan voimanaisista olisit?</p></h2></section><section><h2><p>Olet Heluna!</p></h2><p><p>Sinulla on selkeät mielipiteet ja tykkäät kertoilla niitä. Tiedät, miten asiat pitäisi hoitaa, ja tumpelot ympärilläsi eivät tiedä => ohjeistustasi tarvitaan. Perusluonteesi on iloinen ja askelluksesi joutuisaa. Olet elämässäsi eniten kiinnostunut kotitalousaskareista, mutta on sinulla ammatillistakin kunnianhimoa: sinut on nähty ainakin toimittajan hommissa.</p><p><br></p><p>Vapaa-aikanasi käyt kaupunginteatterissa ja kirjamessuilla. Olet ehkä juuri niitä naisia, jotka pitävät koko kulttuurialaa pystyssä!</p></p></section><section><h3><p>Olet Hertta!</p></h3><p><p>Joku voisi sanoa, että sinulta on jäänyt oma elämä elämättä, koska olet nuoresta asti joutunut suojelemaan harhapoluilla tuppuroivaa puolisoasi. Onneksi tämä ei sinua haittaa: perheyritys on sinulle kaikki kaikessa. Ehkä sinun pitäisi ottaa siinä entistä aktiivisempi rooli, niin hommat sujuisivat paremmin.</p><p><br></p><p>Paitsi lojaali ihminen, olet myös esteetikko, kulinaristi, taitava kokki ja varmasti hyödyllinen ystävä, jos pitää joskus murtautua johonkin.</p></p></section><section><h3><p>Olet Iines Ankka!</p></h3><p><p>Jotkut sanovat sinua diivaksi, mutta höpö höpö. Olet vain intohimoinen ja hiukan ailahteleva. Sitä paitsi Tinder-aikakaudella on aivan ok pyörittää useampaa heilaa yhtä aikaa.</p><p><br></p><p>Sinulla on haaveita, päämääriä ja lahjoja mutta et jaksaisi itse tehdä mitään. Onneksi osaat delegoida! Lisäksi olet järjestänyt elämäsi yhtä hienosti kuin Carrie Bradshaw: asut tilavasti kaupungin keskustassa, mutta kukaan ei oikein tiedä, millä rahalla. Anna palaa, hyvin menee!</p></p></section><section><h3><p>Olet Klaara Kotko!</p></h3><p><p>Olet terävä, välillä piikikäs ihminen, jolle kasautuu luottamustehtäviä ja vastuullisia hommia. Näin käy, koska saat asioita aikaan, tunnet kaikki tärkeät tyypit Naisyhdistyksessä ja seurapiireissä ja puhut soljuvasti. </p><p><br></p><p>Sinun on toisaalta pakkokin verkostoitua: kanalintujen asema Ankkalinnassa on hälyttävän kehno. Ankkojen on nähty grillaavan broilerinkoipia.</p></p></section><section><h3><p>Olet Kultu Kimallus!</p></h3><p><p>Olet ovela ja yritteliäs bisnesnainen, jota ei motivoi niinkään rakkaus kuin raha. Silti juuri sinua vanhat heilasi muistelevat kyynelsilmin elämänsä rakkautena. Olet kerrassaan lumoava.</p><p><br></p><p>Sinulla on omanarvontuntoa ja loistava ajoitus. Kateelliset saattavat panetella selän takana, mutta mitä väliä! Eivät ne kuitenkaan uskalla suoraan sanoa mitään.</p></p></section><section><h3><p>Olet Matami Mimmi!</p></h3><p><p>Sinulla ei ole maailmanvalloitussuunnitelmia, koska sinua ei kiinnosta sellainen. Pystyisit kyllä, mutta kun ei kiinnosta. Viihdyt omissa oloissasi, mitä nyt välillä teet huviksesi vähän jäynää muille. Sisimmässäsi sykkii hyvä sydän.</p><p><br></p><p>Olet löytänyt oman tyylisi jo kauan sitten, ja ihan pian maailmalla kopioidaan persoonallista kampaustasi ja voittoisaa mekkomalliasi. Ei sillä, että sinua kiinnostaisi influensserin ura pätkääkään.</p></p></section><section><h3><p>Olet Milla Magia!</p></h3><p><p>Onneksi olkoon, olet harvinaislaatuisen itsenäinen nainen, jolla on kunnianhimoa! Sinä haluat rikkauksia ja vaikutusvaltaa. Joku sanoisi, että olet pelottava ja vähän maaninen, mutta kiinnostaako sinua? Ei kiinnosta! Toiset taas kysyvät, riittääkö vaurastuminen elämän ykköstavoitteeksi. Antaa heidän valittaa.</p><p><br></p><p>Harvat tietävät, että sinussa on myös herkkä ja pehmeä puoli. Peität sen posauspommien taakse taitavasti.</p></p></section><section><h3><p>Olet Minni Hiiri!</p></h3><p><p>Sinä olet jämpti, kunnollinen ja mukava tyyppi, josta kellään ei ole mitään pahaa sanottavaa. Lisäksi olet hirmu kivan näköinen. Olet ehkä fiksukin, mutta jäät pahasti puolisosi varjoon. Tässä tullaan nyt ongelmakohtaan: pitäisikö sinun kehittää jotain omaakin? Onko tylsää ihan pelkästään tukea puolisoa ja hoitaa puutarhaa?</p><p><br></p><p>Vaikka olet pinnalta hyväntuulinen, oikeasti sinua kalvaa mustasukkaisuus. Miksi Mikki haluaa olla aina vain Hessun kanssa?</p></p></section><section><h3><p>Olet Mummo Ankka!</p></h3><p><p>Onko sinulla joskus tunne, että henkinen ikäsi on kypsemmänpuoleinen? Se ei ehkä ole harhaa. Olet vankka perinteiden kannattaja, joka ei anna periksi nykyajan hömpötyksille. Sinuun voi aina luottaa.</p><p><br></p><p>Sinulla on hyvä sydän. Sen tietää siitä, että saatat hyysätä nurkissasi tyyppejä, joille et henno antaa lähtöpasseja. Toinen vaihtoehto on, että tykkäät pitää omaa toyboyta.</p></p></section><section><h3><p>Olet Riitta Hanhi!</p></h3><p><p>Niin, sinut tunnetaan myös Hullu-Riittana. Miltä se nyt sitten tuntuu, ei varmasti hyvältä? Oikeasti et ole hullu, olet vain hyvin rakastunut ja hiukan huomionkipeä – ja sitäkin sinnikkäämpi.</p><p><br></p><p>Ylitsepursuavan rakkautesi alla olet liikenainen, jolla on hyviä ideoita ja kovat otteet. Bisneksien liikkeellepaneva voima tosin on se, että yrität saada niiden avulla erään kaksilahkeisen huomion. Se ei ehkä onnistu. Nauti markkinajohtajuudesta, unohda se kääpä.</p></p></section><section><h3><p>Olet Neiti Näpsä!</p></h3><p><p>Sinut tunnetaan tunnollisena, analyyttisena ja pelottomana henkilönä. Olet jopa viiltävän rationaalinen: jatkat hommiasi järkkymättä, vaikka rahasäiliö räjähtäisi alta. Se on hieno asia. Sinusta olisi kyllä paremminkin palkattuihin hommiin kuin tuo nykyinen sihteerin duuni sekavahkon vanhan pomon alaisuudessa.</p><p><br></p><p>Käyt vapaa-ajallasi kulttuuririennoissa, mutta harva tietää, mitä tiukahkon nutturasi alla tapahtuu. Ehkä piilottelet hurjia salaisuuksia!</p><p><br></p></p></section>





