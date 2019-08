Kansa on puhunut! Yksi lausahdus kuvaa suomalaisuutta ylitse muiden – sinäkin olet taatusti päästänyt tämän suustasi

Hyvä olo

Kansa on puhunut! Yksi lausahdus kuvaa suomalaisuutta ylitse muiden – sinäkin olet taatusti päästänyt tämän su

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





No niin, tää nyt on vaan tämmönen ja ei tartte auttaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/aivot-narikkaan/raastepoydasta-voipi-aloitella-ja-9-muuta-lausahdusta-jotka-vain?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/missa-henkiset-juuresi-sijaitsevat-testaa-mihin-suomen?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/lennu-koiran-hymy-ja-9-muuta-kasittamattoman-upeaa-asiaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article