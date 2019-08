Hyvä olo

Professori antoi 2 matematiikan tehtävää, jotka jokaisen pitäisi hallita arjessaan – osaisitko sinä ratkaista?

<section><h2><p>Muistatko, mitä eroa on mediaanilla ja keskiarvolla?</p></h2></section><section><h2><p>Lentokentällä on viisi paikkaa, josta voi ostaa vettä. Neljässä paikassa vesipullo maksaa 2 euroa ja yhdessä 20 euroa. Kuinka paljon vesipullo keskimäärin maksaa (euroissa)?</p></h2></section><section><h3><p>Entäpä kuinka paljon vesipullo maksaa keskimäärin (euroissa), jos yhden vesipullon hinta nousee 100 euroon ja muiden pysyy 2 eurossa?</p></h3></section><section><h3><p>Lentokentällä on viisi paikkaa, josta voi ostaa vettä. Neljässä paikassa vesipullo maksaa 2 euroa ja yhdessä 20 euroa. Mikä on vesipullon mediaanihinta (euroissa)?</p></h3></section><section><h3><p>Entäpä mikä on vesipullon mediaanihinta silloin, kun kalleimman vesipullon hinta nousee 100 euroon ja muut pysyvät 2 eurossa?</p></h3></section><section><p><p>Keskiarvon ja mediaanin ero ymmärtämisestä on paljon hyötyä, matematiikan professori Samuli Siltanen sanoo: "Uutisten lukemista ja asioiden hahmottamista helpottaa, kun ymmärtää mediaanin ja keskiarvon välisen eron. Esimerkiksi suomalaisten mediaanipalkka on kiinnostavampi kuin keskipalkka, koska siinä ääripäillä ei ole niin suurta merkitystä. Keskiarvo muuttuu helposti, jos yksikin palkka nousee."</p></p></section>





