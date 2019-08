Hyvä olo

Tehokas ja nopea kotitreeni kuminauhalla – 6 loistavaa liikettä, jotka haastavat koko kehon

Katso yllä olevalta videolta kuuden liikkeen kuminauhatreeni, joka haastaa koko kehoa.

Mitä kuminauhalla voi tehdä?

Kumppari on helppo ottaa mukaan

https://www.maikkimarjaniemi.fi/wp-content/uploads/2019/07/Kuminauhajumppa_MaikkiMarjaniemi.pdf

Kuuden liikkeen kuminauhatreeni koko kropalle

Lämmittely

1. Sivuaskellus ja olan ulkokierto

2. Kulmasoutu istuen

3. Tähti + pystypunnerrus

4. Vaaka + siivet

5. Yhden jalan maastaveto

6. Ojentajapunnerrus





