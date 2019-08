Hyvä olo

Vanha suosikki veti liikuntatunnit täyteen – näillä ryhmäliikuntatunneilla on tänä syksynä ruuhkaa

Tärkeää on, että liikkuu itselleen sopivalla tavalla ja intensiteetillä. – Inka Hase

Lisää liikkuvuutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tanssin taikaa









Saa pysähtyä





Vesielementti on keholle lempeä





Pienryhmässä helpompi rutistaa