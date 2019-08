Hyvä olo

Koiranomistajilla pienempi vaara saada sydänsairaus

Koiranomistajat saattavat tuoreen tutkimuksen perusteella säästyä sydänsairauksilta muita todennäköisemmin. Myös muut lemmikit saattavat antaa samanlaisen suojan, mutta yhteys ei ole yhtä voimakas.Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa 1 800 sydämeltään tervettä miestä ja naista on seurattu vuosista 2013–2014 saakka.Tulosten perusteella lemmikinomistajat liikkuvat enemmän, syövät terveellisemmin ja heidän glukoositasapainonsa on paremmalla tolalla kuin ihmisten, joilla ei ole lemmikkejä. Voimakkain yhteys havaittiin koiranomistajilla riippumatta iästä, sukupuolesta tai koulutustasosta.Varsinkin koiranomistajien kohdalla suotuisia vaikutuksia on selitetty säännöllisillä ulkoilutuslenkeillä, jotka pitävät aktiivisena ja saattavat myös lisätä sosiaalisia kontakteja muihin ihmisiin. Kaikissa tutkimuksissa hyötyjä ei kuitenkaan ole näkynyt, joten on mahdollista, että liikunnan lisäksi myös muut seikat vaikuttavat yhteyteen. Esimerkiksi vuonna 2006 julkaistussa suomalaistutkimuksessa lemmikinomistajat olivat muita todennäköisemmin ylipainoisia ja harrastivat muita vähemmän liikuntaa.Suomalaiset omistavat noin 700 000 koiraa.