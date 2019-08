Hyvä olo

Mikä Disney-eläinhahmo olet? Testi paljastaa todellisen minäsi













<section><h2><p>Mikä Disney-eläin olet?</p></h2><p><p>Kohta se selviää.</p></p></section><section><h2><p>Olet Simba (leijona).</p></h2><p><p>Itsevarmuus ja sinnikkyys ovat vahvuuksiasi, ja muut ihailevat sinussa juuri näitä piirteitä. Jalkasi pysyvät tukevasti maassa silloinkin, kun muut säikähtävät ja saattavat tehdä hätiköityjä päätöksiä. </p><p><br></p><p>Kaiken lisäksi sinä vain paranet vanhetessasi!</p></p></section><section><h3><p>Olet Mushu (lohikäärme).</p></h3><p><p>Saatat joskus olla melkoinen rehvastelija ja joutua pulaan asenteesi takia. Kielesi on niin terävä, että keksit kärkkään kommentin mihin tahansa asiaan. </p><p><br></p><p>Muut ihailevat rohkeuttasi, kekseliäisyyttäsi ja sydämellisyyttäsi. Itse rakastat seikkailuja – ja olethan nyt muutenkin melkoisen mainio tapaus!</p></p></section><section><h3><p>Olet Kulkuri (koira).</p></h3><p><p>Olet katujen kasvatti ja tottunut selviytymään itseksesi. Vapaudenkaipuusi on pohjaton, mutta oikeassa seurassa uskallat näyttää, että kovan ja erittäin viehättävän kuoresi alla on lojaali ja herkkä kumppani ja ystävä. </p><p><br></p><p>Teet mitä vain läheistesi puolesta.</p></p></section><section><h3><p>Olet Bambi (peura).</p></h3><p><p>Haluat uskoa kaikista ja kaikesta aina hyvää. Erityisherkkänä olet usein kuin peura ajovaloissa. Tämän takia elämäsi ei ole aina helppoa, mutta ystävällisyytesi ja sydämellisyytesi takaavat, että ihmisillä on hyvä olla lähelläsi. </p><p><br></p><p>Ilman kaltaisiasi maailma olisi paljon pahempi paikka.</p></p></section><section><h3><p>Olet Sven (poro).</p></h3><p><p>Luonteesi on kuin labradorinnoutajalla. Sinulle on luontaista toimia vetojuhtana ja teet sen mielelläsi. </p><p><br></p><p>Ystävänä sinua uskollisempaa ei olekaan.</p></p></section><section><h3><p>Olet Dumbo (lentävä norsu).</p></h3><p><p>Et ole elämässäsi säästynyt kaltoinkohtelulta, mutta olet elävä esimerkki siitä, miten sinnikkyys palkitaan. Hyvien ystäviesi kannustamana olet onnistunut kääntäämään erilaisuuden vahvuudeksi. </p><p><br></p><p>Hyväsydämisyytesi on vertaansa vailla. Ja olethan söpö kuin mikä!</p></p></section><section><h3><p>Olet Sebastian (rapu).</p></h3><p><p>Olet varsinainen kapellimestari: neuvot ja ohjaat mielelläsi ystäviäsi. Tarkoituksesi on aina hyvä, vaikka aina ei menekään ihan putkeen. Yrittämisen puutteesta sinua ei voi syyttää.</p></p></section><section><h3><p>Olet Ihaa (aasi).</p></h3><p><p>Viihdyt itseksesi, omassa rauhassa. Et todellakaan ole syntynyt kultalusikka suussa, eikä onnikaan ole aina puolellasi. Pystyt silti lopulta näkemään asioiden myönteiset puolet, omalla sarkastisella tavallasi. </p><p><br></p><p>Ja tiedät, että kenties matka on tärkeämpi kuin päämäärä.</p></p></section><section><h2><p>Mitä näistä syöt salaa, kun kukaan ei näe?</p></h2></section><section><h3><p>Mikä on unelmalomakohteesi?</p></h3></section><section><h3><p>Valitse Disney-prinsessa!</p></h3></section><section><h3><p>Valitse Disney-prinssi.</p></h3></section><section><h3><p>Mitkä Sannin sanoitukset kuvaavat sinua parhaiten rakkaudessa?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on lempivälineesi keittiössä?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä lausahdus kuvaa persoonaasi parhaiten?</p></h3></section><section><h3><p>Missä olet kaikista onnellisin?</p></h3></section>





