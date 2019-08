Hyvä olo

X, Y vai Z – testaa, mihin sukupolveen henkisesti kuulut













<section><h2><p>Mihin sukupolveen kuulut henkisesti – testaa!</p></h2><p><p>Onko ikä sinun kohdallasi vain numero?</p></p></section><section><h2><p>Suuri ikäluokka (1945-1950 syntyneet)</p></h2><p><p>Olet sotien jälkeisen ajan lapsi, jota kutsutaan myös "kultaiseksi sukupolveksi".</p><p><br></p><p>Kylvit jälleenrakennuksen aikaansaamassa toivossa ja tomeruudessa, ja se poiki pitkän ja tuottoisan työuran. Oletkin aina keskittynyt ennemmin tekemiseen, et leukojen louskuttamiseen. Huono puoli tässä kaikessa on se, ettet oikein osaa puhua tunteistasi.</p></p></section><section><h3><p>X-sukupolvi (1964-1979 syntyneet)</p></h3><p><p>Kuulut The Pullamössösukupolveen.</p><p><br></p><p>Aiemmat sukupolvet ovat syyttäneet sinua siitä, että olet saanut kaiken liian helposti. Se ei ole totta, sillä juuri sinä olit 90-luvun laman ensisijainen kärsijä.</p><p><br></p><p>Olet ehkä oppinut laman aikana liiankin nöyräksi ja uskot arvon tulevan suorittamisesta, mutta ainakin saat asioita aikaan. Luonnettasi hallitsee ennen kaikkea realismi, hihhuleiden mielestä jopa pessimismi.</p></p></section><section><h3><p>Y-sukupolvi (1980-1996 syntyneet)</p></h3><p><p>Olet vuosituhannen vaihteessa täysikäistynyt milleniaali.</p><p><br></p><p>Viestintäteknologian kehitys kiihdytti globalisaatiota, ja muovasi sinusta maailmankansalaisen. Kasvoit konservatiivisten ja liberaalien arvomaailmojen ristitulessa, mutta opit lopulta, että vain yksilöllä on merkitystä.</p><p><br></p><p>Yrität epätoivoisesti opetella puhumaan tunteistasi terapeutin pakeilla, ja huomaat kantavasi aiempien sukupolvien taakkaa.</p><p><br></p><p>Olet kasvanut kehittyvän teknologian mukana ja osaat käyttää sitä suvereenisti. Haikailet silti niitä aikoja, kun telkkarista tuli Jyrki ja kännykän upein juttu oli matopeli.</p></p></section><section><h3><p>Z-sukupolvi (vuonna 1997 ja sen jälkeen syntyneet)</p></h3><p><p>Kuulut tuoreimpaan sukupolveen eli diginatiiveihin.</p><p><br></p><p>Olet kasvanut älypuhelin kourassasi ja oppinut olemaan jatkuvassa yhteydessä muihin erilaisten viestikanavien välityksellä. Haluat palavasti olla yksilöllinen ja erilainen, mutta teet silti samaa kuin kaikki muutkin.</p><p><br></p><p>Olet sisäistänyt liberaalit arvot niin hyvin, että pidät niitä itsestäänselvyyksinä. Sinulle muutos on normaali olotila, etkä edes haaveile perinteisestä uraputkesta (tai muustakaan perinteisestä).</p><p><br></p><p>Olet kriittinen kuluttaja ja aidosti huolestunut ympäristöstä ja maailman tilasta – olet siis aito tulevaisuuden toivo.</p></p></section><section><h2><p>Minkä näistä historiallisista tapahtumista muistat parhaiten?</p></h2></section><section><h3><p>Mikä näistä kirjoista on sinulle tutuin?</p></h3></section><section><h3><p>Miten juot kahvisi?</p></h3></section><section><h3><p>Sinulle on tärkeintä työssä?</p></h3></section><section><h3><p>Saippuasarja, johon olet jäänyt koukkuun?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä ajattelit homoseksuaalisuudesta, kun olit pieni?</p></h3></section><section><h3><p>Millainen oli ensimmäinen matkapuhelimesi?</p></h3></section><section><h3><p>Tiedätkö, mikä on Jodel?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä sana "lama" sinulle tarkoittaa.</p></h3></section><section><h3><p>Sinulla on surullinen olo, miten purat sen?</p></h3></section><section><h3><p>Miten nuoruudessasi käytettiin alkoholia?</p></h3></section><section><h3><p>Miten hyvin osaat englantia?</p></h3></section>





