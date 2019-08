Hyvä olo

Saatko kaikki 10 oikein? Testaa, osaatko matikkaa yhtä hyvin kuin peruskoululainen

<section><h2><p>Testaa matematiikkataitosi</p></h2></section><section><h2><h3>Pekka ostaa kaksi kuuden limutölkin pakettia. Kuinka monta limutölkkiä Pekalla on?</h3><p><br></p></h2></section><section><h3><h3>Yksi limutölkki maksaa 1,50 euroa. Kuinka paljon Pekan limut maksoivat yhteensä?</h3><p><br></p></h3></section><section><h3><h3>Pekalla on kolme koiraa. Jokainen koirista saa viisi pentua. Kuinka monta koiraa Pekalla on sen jälkeen?</h3><p><br></p></h3></section><section><h3><h3>Pekan pitää olla kaupungissa klo 14.20. Bussimatka kestää 45 minuuttia. Milloin Pekan bussin pitää viimeistään lähteä, jotta hän on ajoissa perillä?</h3><p><br></p></h3></section><section><h3><h3>Kaupungilla Pekka menee ostamaan housut. Housujen normaalihinta on 60 euroa, mutta ne ovat 40 prosentin alennuksessa. Paljonko housut maksavat?</h3><h3><br></h3><p><br></p></h3></section><section><h3><h3>Pekka on kipeä. Lääkäri määrää hänelle lääkettä 3 x 0,25 mg päivässä. Yhdessä tabletissa on 0,125 mg lääkettä. Kuinka monta tabelttia Pekka joutuu päivässä ottamaan?</h3><p><br></p></h3></section><section><h3><h3>Pekka on mukana porukkalotossa. Porukka voittaa 1,2 miljoonaa euroa. Pekan osuus on voitosta on 1/8. Kuinka monta euroa hän saa?</h3><p><br></p></h3></section><section><h3><h3>Pekka käy tankkaamassa autonsa Venäjän puolella. Suomessa polttoaine maksaa 1,55 euroa litralta, Venäjällä 0,65 euroa. Kuinka paljon Pekka säästää, kun tankkiin mahtuu 50 litraa bensiiniä?</h3><p><br></p></h3></section><section><h3><h3>Pekka päättää ostaa puhelimen osamaksulla. Hän maksaa puhelimesta 12 euroa kuukaudessa kolmen vuoden ajan. Kuinka paljon puhelin tulee maksamaan?</h3><p><br></p></h3></section><section><h3><h3>Pekalla on kesämökki, josta hän maksaa kiinteistöveroa 200 euroa vuodessa. Vuodenvaihteessa kiinteistövero nousee 40 prosenttia. Kuinka paljon Pekka maksaa kiinteistöveroa korotuksen jälkeen?</h3><p><br></p></h3></section><section><h2><p>Masentaako matematiikka?</p></h2><p><h3>Olet ehkä yksi niistä sadoistatuhansista suomalaisista, joilla on dyskalkulia, laskemiskyvyn häiriö. Voit oppia silti laskemaan, mutta se vaatii enemmän harjoittelua kuin toisilla.</h3><p><br></p></p></section><section><h3><p>Älä unohda laskinta!</p></h3><p><h3>Päässälaskut eivät ole vahvinta alaasi. Älä epäröi käyttää laskinta.</h3><p><br></p></p></section><section><h3><p>Sinulla sytyttää!</p></h3><p><h3>Selviät useimmista arkipäivän matemaattisista haasteista hienosti.</h3><p><br></p></p></section><section><h3><p>Olet arkipäivän Einstein!</p></h3><p><h3>Aivosi raksuttavat kuin taskulaskin.</h3><p><br></p></p></section>





