Hyvä olo

Näin selkeä ero on aktiivisen ja passiivisen naisen lautasmallissa – opi käyttämään hiilareita oikein

Katso yllä olevalta videolta, miten lautasmalli muuttuu aktiivisuuden mukaan.

Hiilihydraattien tarve vaihtelee

Enemmän liikettä, enemmän hiilihydraatteja

Muista nämä:

Arjessa aktiivinen ja jonkin verran liikuntaa harrastava valitsee aterioille reilun kourallisen hiilihydraattipitoista ruokaa kasvisten lisäksi. Paljon kovatehoista urheilua harrastava voi tuplata määrän kerran tai kaksi päivässä.

Passiivisempi ja vähän liikkuva korvaa suurimman osan runsashiilarisista ruoka-aineista vihanneksilla, juureksilla tai marjoilla.

Jonkin verran liikkuva valitsee hiilarimäärän edellisten välimaastosta. Esimerkiksi parilla aterialla päivässä hiilihydraatin lähteenä voivat olla kasvikset ja marjat (eli noin kaksi kolmasosaa ateriasta koostuu erilaisista kasviksista). Vaihtoehtoisesti voi syödä joka aterialla pienen kourallisen hiilihydraattipitoista ruokaa.





