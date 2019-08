Lääkäri Miina, 41, tienaa 115 000 euroa vuodessa, muttei kehtaa kertoa siitä kavereilleen: ”Kaikki menee, mikä tuleekin”

Hyvä olo

Lääkäri Miina, 41, tienaa 115 000 euroa vuodessa, muttei kehtaa kertoa siitä kavereilleen: ”Kaikki menee, mikä

Välttämätön paha

”Välttämättömäksi paha, jota ilman ei voi Suomessa elää.”

”Raha on väline, jonka avulla mahdollistan läheisten ja oman elämäni.”

”Raha tuo turvallisuuden ja vapauden tunnetta.”

”Raha on yksi tärkeimmistä asioista elämässäni. Teen melkein mitä vain rahan eteen.”

”Huomaan alati haaveilevani isommasta palkasta. Nyt tienaan bruttona 2 600 euroa kuussa.”

Häpeää isoista menoista ja pienistä tuloista

