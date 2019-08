Katariina, 48, vietti viisi vuotta purjeveneessä, asui ympäri maailmaa ja palasi lopulta Suomeen: ”En tajunnut, että elin pitkään köyhyysrajan alapuolella”

Hyvä olo

Katariina, 48, vietti viisi vuotta purjeveneessä, asui ympäri maailmaa ja palasi lopulta Suomeen: ”En tajunnut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fysioterapeuttina Kanarialla, sairaalatyöntekijänä aavikolla





Purjehtiva mies muutti suunnan

Veneellä ympäri maailmaa

Kirjoitin jutut käsin, ja lähetin ne negatiivien kanssa Ouluun. Isäni kirjoitti tekstit puhtaaksi koneella ja vei ne Kalevaan.





Jälleen uusi suunta

Nyt se, että työt alkavat joka päivä samaan aikaan ja kello 11 nautitaan lounas, on aika eksoottista.

Eloa köyhyysrajan alapuolella

Gradu vielä tekemättä – ja kirja omasta tarinasta?