Diplomi-insinööriksi valmistunut Mirka, 32, huomasi kuuluvansa ihan toiselle alalle ja vaihtoi luoviin hommiin: ”Vika oli minussa”

Hyvä olo

Diplomi-insinööriksi valmistunut Mirka, 32, huomasi kuuluvansa ihan toiselle alalle ja vaihtoi luoviin hommiin

Opiskeluaikojen tapahtumat veivät kohti nykyistä uraa





Instagram, blogi ja lisää opintoja

”Ihmisten kannattaisi tehdä rohkeasti sitä, mikä kiinnostaa”

Mirka Tuovisen ja Lotta Lahden resepti: Kermainen sienistroganoff neljälle





Tarvitset:

1 iso sipuli

1 sellerin varsi

2 rkl luomu oliiviöljyä

300 g sieniä, esimerkiksi ruskeita herkkusieniä ja siitakkeita

puolikkaan luomu sitruunan mehu

1 tl savupaprikajauhetta

1 tl valkosipulijauhetta

¼ tl kuivattua chiliä

1 tl sellerisuolaa (tai tavallista merisuolaa)

3 rkl soijakastiketta

4 dl kauraruokakermaa

2 dl vettä

2 rkl maissijauhoja + 0,5 dl vettä

tuoretta timjamia

Lisäksi

linssi-, kikherne- tai papupastaa

Ohje:

Hienonna sipuli ja pilko sellerinvarsi. Puhdista sienet liinalla tai sieniharjalla, ja viipaloi ne.

Kuumenna kasari, lisää öljy ja kuullota sipuleita ja selleriä 5 minuuttia. Lisää sienet ja jatka paistamista 10 minuuttia. Lisää mausteet, sitruunamehu, soijakastike ja vesi. Sekoita ja anna hautua hetken ajan.

Sekoita maissijauhot huolellisesti pieneen määrään vettä. Lisää lopuksi kaurakerma sekä maissijauho-suuruste ohuena nauhana pannulle ja sekoita huolellisesti. Anna kastikkeen vielä pulpahtaa kerran ja sammuta levy.

Ripottele valmiin stroganoffin pinnalle tuoretta timjamia. Keitä pasta paketin ohjeen mukaan ja tarjoile stroganoff pastan kanssa