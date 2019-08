Hyvä olo

Uskotko olevasi hyvässä kunnossa? Tuttu liike paljastaa totuuden muutamassa minuutissa





Peruskunto auttaa jaksamaan

Testaa näin

Kävele kerrosväli tai 10 askelmaa portaikkoa.

Etene normaalia kävelyvauhtia.

Jos joudut pysähtelemään, peruskuntosi on todella huolestuttavalla tasolla.

Jos kykenet nousemaan useamman kerroksen tai 50 askelmaa pysähtymättä, etkä ole lopussa hengästynyt, on peruskuntosi kohtuullinen.

Katso videolta, miten voit tehdä portaissa kuntoa kohottavan treenin!

Vinkkejä pk-harjoitteluun

Aloita varovasti. Lähde liikkeelle siten, että hengitys kulkee mukavasti. Eli niin, että et alkuun hengästy ollenkaan. Vauhti ei ole tärkein, vaan matka. Pyri siihen, että noin 10–15 minuutin kuluessa tunnet olosi lämpimäksi. Jatka liikkumista puoleen tuntiin saakka. Vähitellen voit pyrkiä tunnin mittaiseen lenkkiin. Vasta kun pystyt kolmeen neljään lenkkiin edellä kuvatulla tavalla, tarkista vauhtisi.