Testaa 15 kysymyksellä: kuinka suomalainen oikeasti olet?













<section><h2><p>Kuinka suomalainen olet? Testaa!</p></h2></section><section><h2><p>Supisuomalainen</p></h2><p><p>Nyt on aika luukuttaa Kari Tapion Olen suomalainen -biisiä!</p><p><br></p><p>Olet niin suomalainen kuin vain olla ja voi. Todennäköisesti luusikin ovat sinivalkoiset ja veren tilalla virtaa rasvaton maito.</p></p></section><section><h3><p>Semisuomalainen</p></h3><p><p>Omaat kyllä suomalaisia piirteitä, mutta jotakin epäselvää tässä on... Etkö arvosta raastepöydän antimia tai onko sinusta ok jutustella mukavia hississä?</p><p><br></p><p>On aika hommata sinivalkoiset lasit ja alkaa katsella maailmaa niiden läpi!</p></p></section><section><h3><p>Epäsuomalainen</p></h3><p><p>Nyt se paljastui! Et ole sitten tippaakaan suomalainen. Sinulle on arkipäivää jutella tuntemattomille ja olla välittämättä pyhistä jonotusperiaatteista.</p><p><br></p><p>Jos haluat suomalaiseksi, on ryhdyttävä nopeasti toimeen. Rasvatonta maitoa ääntä kohti ja Kari Tapion Olen suomalainen -biisi täysille. Kaikki on vielä korjattavissa!</p></p></section><section><h2><p>Miten toimit jonossa?</p></h2></section><section><h3><p>Mitä viet mökille tuliaisiksi?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä teet, kun mittari ylittää ensimmäisen kerran keväällä 15 astetta?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä teet, kun sinun pitää jäädä pois bussista, ja vieressäsi istuu joku tuntematon?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä kesälomaasi kuuluu?</p></h3></section><section><h3><p>Miten reagoit, kun tarjoilija tokaisee, että ”raastepöydästä voipi alotella”?</p></h3></section><section><h3><p>Kun tapaat ulkomaalaisen, joka on käynyt lomalla Suomessa, mikä on ensimmäinen kysymyksesi?</p></h3></section><section><h3><p>Minne istut bussissa, jonka jokaisella penkkirivillä istuu jo yksi ihminen?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä teet, kun eksyt lomamatkalla ja puhelimestasi loppuu akku?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä teet, kun joudut hissiin muiden ihmisten kanssa?</p></h3></section><section><h3><p>Ruokasi ei ole vastannut odotuksiasi ravintolassa, mitä teet?</p></h3></section><section><h3><p>Miten toimit, kun serkkusi Marja-Liisa toteaa tyttärensä rippujuhlissa, että ”kahvi on valmista, tervetuloa pöytään”?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä juot arkena ruokajuomaksi?</p></h3></section><section><h3><p>Miten tervehdit puolituttua?</p></h3></section><section><h3><p>Miten reagoit, kun ulkonäköäsi kehutaan?</p></h3></section>





