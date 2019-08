”Ei minua varten tarvii keittää” ja 7 muuta lausetta, jotka kuvaavat suomalaisuutta todella osuvasti – äänestä paras!

Hyvä olo

”Ei minua varten tarvii keittää” ja 7 muuta lausetta, jotka kuvaavat suomalaisuutta todella osuvasti – äänestä

1. No tää nyt on vaan tämmönen...

2. Ei minua varten tarvii keittää.

3. Raastepöydästä voipi aloitella.

4. Havuja, perkele!

5. No niin.

6. Laitetaanko pakasteet pieneen pussiin?

7. Mitähän ne meistä ajattelee?

8. Suomi mainittu – torilla tavataan!

