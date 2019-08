Hyvä olo

Mitä pitää tehdä, jos maksaa laskun väärälle tilille? Asiantuntija kertoo, miten rahansa saa takaisin

1. Ota yhteyttä omaan pankkiisi.

2. Entä jos saaja ei anna pankille lupaa palauttaa rahoja?

Nämä asiat laskujen maksamisesta kannattaa tietää

Vain tilinumerolla on merkitystä. ”Rahat ohjautuvat tietylle tilille vain tilinumeron perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että saajan nimellä ei ole merkitystä. Saaja-kenttään on silti hyvä kirjoittaa henkilön tai yrityksen oikea nimi, sillä ongelmatilanteissa se helpottaa maksun jäljittämistä.”

On rikos pitää rahat, jotka eivät kuulu sinulle. ”Jos tilille ilmestyy rahaa, joka ei kuulu sinulle, sinulla ei ole oikeutta pitää sitä. Toisen virhe ei siis luo oikeutta pitää rahoja.”

Jos pankkivirkailija maksaa laskun puolestasi pankissa ja tekee virheen, pankki korjaa virheen eikä sinun tarvitse tehdä mitään.

