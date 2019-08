Hyvä olo

Jokapäiväinen liike paljastaa lahjomattomasti, ovatko vatsa- ja jalkalihaksesi rapakunnossa – testaa itse

Testaa vatsalihakset näin

Käy selinmakuulle sängyllesi ja ojenna jalkasi miltei suoraksi.

Ponnista vatsalihastesi avustuksella istumaan, hieman polvia notkistaen.





Testaa myös jalkalihakset





Vahvista keskikroppaa ja jalkoja













Entä jalkalihakset?