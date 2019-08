Hyvä olo

Avioliitto suojaa äkilliseen sepelvaltimo-oireyhtymään sairastuvaa – varsinkin miehiä

Naimisissa olevat näyttäisivät pysyvän paremmin hengissä äkillisen sepelvaltimo-oireyhtymän jälkeen, tuore israelilaistutkimus osoittaa. Samanlainen vaikutus on aiemmin havaittu myös muunlaisiin sydänoireisiin sairastuvilla.Israelilaisten tutkimus perustuu 7 200 kuusikymppisen miehen ja naisen seurantatietoihin vuosilta 2004–2016. Osallistujista 78 prosenttia oli naimisissa.Tulosten perusteella naimisissa olevien potilaiden riski menehtyä 30 päivän sekä vuoden sisällä sairastumisesta oli selvästi pienempi kuin naimattomien. Naimisissa olevista 3 prosenttia menehtyi 30 päivän sisällä ja 7 prosenttia vuoden sisällä sairastumisesta, kun naimattomista menehtyi 8 ja 15 prosenttia. Myös viiden vuoden seurannassa kuolleisuus oli vähäisempää.Avioliittoon ja pitkiin parisuhteisiin liittyvää suojavaikutusta on selitetty monilla seikoilla, ja luultavasti se on yhdistelmä useita tekijöitä, jotka yhdessä parantavat potilaan ennustetta. Parisuhteessa elävät mm. hakeutuvat hoitoon varhemmin ja noudattavat hoitojaan paremmin kuin yksin elävät. Lisäksi elintavoissa on usein eroja. Tässä tutkimuksessa naimisissa olevat olivat myös jonkin verran nuorempia ja heidän verenpaineensa oli alhaisempi, mikä selitti tuloksia osin.Tulokset viittasivat myös sukupuolieroihin, sillä naimisissa oleminen näytti suojaavan varsinkin miehiä.Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.