Hyvä olo

5 vinkkiä, joiden avulla onnistut valokuvissa – moni tekee kriittisen virheen leukansa kanssa

1. Suorista ryhti

2. Leuka eteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Peppu taakse

4. Vältä kovaa valoa

5. Harjoittele peilin edessä

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/50-tunnettua-suomalaisjulkkista-suostui-kuvattavaksi-ilman?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/kokenut-haakuvaaja-paljastaa-mista-seikasta-han-tietaa-onko-liitolla?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/yksi-simppeli-vinkki-pelastaa-nain-otat-iphonella-upeita-valokuvia-huonossa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/7-kuvaa-joita-emme-koskaan-poista-kannykasta-viimeinen-kuva?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article