Hyvä olo

Testaa, tunnistatko kotimaiset tv-sarjat yhden kuvan perusteella – vain huiput saavat kaikki 10 oikein

<section><h2><p>Tunnistatko suomalaiset tv-sarjat yhden kuvan perusteella?</p></h2></section><section><h2><p>Aloitetaan helposta. Minkä sarjan päähenkilöille maistuu kossu?</p></h2></section><section><h3><p>Tutut kasvot, mutta mistä sarjasta on kysymys?</p></h3></section><section><h3><p>Nyt luulisi olevan helppo! Oikea vastaus on tietenkin...</p></h3></section><section><h3><p>Suomalaiset rakastavat poliisisarjoja, mutta tiedätkö missä sarjassa esiintyy ylikonstaapeli Mäkelä?</p></h3></section><section><h3><p>Ai liian helppoa? No, tunnistatko sarjan pelkän hiussuortuvan perusteella?</p></h3></section><section><p><p>Pysytään klassikoissa. Tunnistatko tämän sarjan?</p></p></section><section><h3><p>Harvoin sarjaa tunnistaa pelkän rappukäytävän perusteella, mutta tämä kuva saattaa olla poikkeus sääntöön.</p></h3></section><section><h3><p>Kaikki meistä kaipaavat niitä helppoja kasvokuvia. Kasvot ovat jälleen tutut, mutta mistä sarjasta on juuri tämä kohtaus?</p></h3></section><section><h3><p>Nyt ne kasvot karkasivat taas, mutta tunnistatko tämän deittailijan huolestuneesta ilmeestä ja kiharasta tukasta?</p></h3></section><section><p><p>No tästä viimeisestä ei kyllä voi erehtyä!</p></p></section><section><h2><p>Kriittinen katselija</p></h2><p><p>Nyt ei mennyt ihan nappiin! Suomisarjat eivät ehkä ole sinun juttusi, mutta onneksi tarjontaa löytyy muualtakin.</p></p></section><section><h3><p>Tavallinen tapittaja</p></h3><p><p>Sehän oli kelpo suoritus! Et ehkä tunne kaikkia suomalaisia sarjoja, mutta aika hyvin kuitenkin.</p></p></section><section><h3><p>Todellinen tietäjä</p></h3><p><p>Onnittelut! Tunnet suomalaiset televisiosarjat kuin omat taskusi.</p></p></section>

