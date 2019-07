Hyvä olo

Vanhan konstin avulla nukut täydelliset päiväunet – havahdut juuri oikealla hetkellä virkistyneenä

Tee näin:

Mene makuulle tai asetu nojatuoliin jalat mieluusti rahilla. Ota käteen avainnippu ja roikota kättä kämmen ylöspäin sängynlaidan tai tuolinnojan yli. Varmista, että alla on kovaa lattiaa tms. niin, että avaimien putoaminen sille aiheuttaa kuuluvan äänen. Rentoudu ja anna itsesi reilusti nukahtaa. Kun keho rentoutuu kokonaan ja pääset niin kutsutusta torkevaiheesta (noin 10–15 minuuttia) kevyeen uneen, lihaksesi rentoutuvat ja avaimet putoavat. Heräät tästä kevyestä unesta avainten kolahdukseen.





