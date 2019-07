Hyvä olo

6 selvää merkkiä joista tiedät, että some voi hallita elämääsi jo liikaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuulostavatko nämä merkit tutuilta?

1. Sietokyky on lisääntynyt

2. Tunnet vieroitusoireita

3. Pakenet someen

4. Somen käytöstä on tullut pysyvää

5. Keskittyminen on vaikeaa

6. Läheiset huomauttelevat

Somelakko ei ole ainut ratkaisu

Näin hän toimi:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/somekoukku-soi-elamastani-yli-viidesosan-yksinkertainen-konsti-muutti