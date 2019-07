Hyvä olo

Taas sama treeni? Näin rikot kehon ja mielen treenirutiinit kesällä ja polkaiset kehityksesi kunnolla käyntiin

Voima ja lihasmassa: Samat vanhat rutiinit pysäyttävät kehityksesi kuntosalilla – kokeile rohkeasti uutta

Kestävyys: Pistä peruskestävyys kuntoon – jo 4–6 viikon jakso tekee ihmeitä

Määritä ensin laskennallinen maksimisykkeesi. Saat sen helpoimmin kaavasta: 220 – ikäsi = laskennallinen maksimisykkeesi.

Kerro maksimisykkeesi 0,7:llä, jolloin saat peruskestävyysalueesi karkean ylärajan. Pidä lenkeillä sykkeesi tämän rajan tuntumassa, mutta hieman sen alapuolella. Voi olla, että joudut vaihtamaan juoksun esimerkiksi sauvakävelyyn, mutta se ei haittaa. Voi olla, että treeni tuntuu ”liian kevyeltä”, mutta tämä on nimenomaan tuntemus, jota kannattaa hakea! Treenin pitäisi myös olla sellaista, että pystyt keskustelemaan mahdollisen lenkkikaverisi kanssa ilman, että lauseet jäävät kesken. Tuttu ”pitää-pystyä-puhumaan-puuskuttamatta”-periaate siis.

