Hyvä olo

Mistä tietää salaman etäisyyden? Ukkostutkija kertoo oikean laskukaavan – ja täydellisen ukkoskyykyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ukkoskyykky on ehdoton

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/ukkostutkija-ukkonen-neuvoo-mika-turvallisin-paikka-ukonilmalla%20?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/meteorologi-pekka-pouta-paljastaa-kuinka-taktikoi-kesalomalleen?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/helppo_tuuletinkikka_viilentaa_kodin_entista_tehokkaammin?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/meteorologi-kertoo-vastauksen-ikuisuusmysteeriin-tassa-vaiheessa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article