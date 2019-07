Hyvä olo

Yksinkertainen vatsalihasliike tehoaa nopeasti – kehityksen huomaa jo parissa viikossa

Käy selinmakuulle ja nosta kädet ja jalat suorana suoraan kattoa kohti.

Paina alaselkää lattiaan, jolloin jalkaterät nousevat muutaman sentin korkeammalle, ja nosta ylävartalo irti alustasta.

Pidä keskivartalo tiukkana ja lantio hallittuna ja vie käsiä ja/tai jalkoja kauemmas toisistaan.

Toista rauhalliseen tahtiin 4 kertaa. Pidä välissä tauko.









