Yksi kuva kertoo, mitä merkkejä peilistä kannattaa tarkkailla – tämän kaiken kasvosi voivat paljastaa terveydestäsi

Hyvä olo

Yksi kuva kertoo, mitä merkkejä peilistä kannattaa tarkkailla – tämän kaiken kasvosi voivat paljastaa terveyde









1. Keltainen iho ja silmät

2. Tarkkarajainen, karhea, punoittava läiskä

3. Epäsymmetrinen, monivärinen luomi

4. Haavauma, rakkula ja vetistävä rupi huulen reunassa

5. Punoitusta, laajentuneita verisuonia ja märkäpäitä

6. Toinen suupieli roikkuu

7. Punoitusta, kuumotusta ja kipuilua

8. Kutina ja kuivuus

9. Tummat silmänaluset ja silmäpussit

10. Silmästä erittyy kellertävää rähmää