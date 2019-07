Hyvä olo

Arkinen liike paljastaa, löytyykö kropastasi tarpeeksi notkeutta: ”Ellet onnistu, tilanteesi on huolestuttava”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Testaa tuolilla

Asettaudu istumaan tuolille ja laita jalat lattiaan 90 asteen kulmaan.

Kurottaudu eteen ja kokeile, onnistutko solmimaan kenkiesi nauhat tässä asennossa.

Voit vaikeuttaa testiä niin, että ojennat jalat miltei suoriksi.









Venyttelyä elämään

Hengitä rauhallisesti ja yritä rentoutua

Lihaksessa saa tuntua, mutta jos kipu ei lievene, venytys on liian voimakas

Voit pitää venytystä yllä noin 20–30 sekuntia, joskus jopa minuutin tai kaksi

Toista liikettä 2–3 kertaa