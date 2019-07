”En halunnut juoda, mutta en voinut olla juomattakaan”, sanoo Mikko – hänellä on tärkeä viesti alkoholistin läheisille

Hyvä olo

”En halunnut juoda, mutta en voinut olla juomattakaan”, sanoo Mikko – hänellä on tärkeä viesti alkoholistin lä

Vertaistuesta tehoa

Jokainen juoppo on tehnyt jollekin toiselle ihmiselle pahaa. Se ei tarkoita vain fyysistä väkivaltaa, vaan läsnäolemattomuutta ja henkistä poissaoloa. – Mikko

Jooga ja AA-yhteisö nostivat pohjalta





Itsetutkiskelua





Joogassa on voimaa, koska oman kehon avulla voi työstää vaikeita asioita. – Taylor Hunt

Läheisille raskasta

3 neuvoa läheisille





Nuoria ja aikuisia





Ryhmiä kaikkialla

Jokainen voi toipua