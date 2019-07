Hyvä olo

Kumpi on oikein, shampoo vai sampoo? Testaa, osaatko kirjoittaa vierassanat oikein

Mistä vierassanan tunnistaa?

<section><h2><p>Tiedätkö, miten vierassanat kuuluu kirjoittaa?</p></h2><p><p>Tämän testin jälkeen osaamisesi taso on selvillä. Onnea matkaan!</p></p></section><section><h2><p>Kumpi on oikein?</p></h2></section><section><h3><p>Mikä seuraavista on oikein?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on oikein?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on oikein?</p></h3></section><section><h3><p>Se on kallista kuohujuomaa, mutta miten se kirjoitetaan?</p></h3></section><section><h3><p>Kumpi on oikein?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä seuraavista on oikein?</p></h3></section><section><h3><p>Puulaji, josta tehdään usein esimerkiksi terassikalusteita. Miten se kirjoitetaan?</p></h3></section><section><h3><p>Kumpi on oikein?</p></h3></section><section><h3><p>Kahvijuomatyyppi, mutta miten kirjoitetaan?</p></h3></section><section><h3><p>Kumpi on oikein?</p></h3></section><section><h3><p>Mitkä kaksi ovat oikein? Valitse molemmat.</p></h3></section><section><h3><p>Se on alkueläin, mutta miten se kirjoitetaan?</p></h3></section><section><h3><p>Entä kumpi näistä on oikein?</p></h3></section><section><h2><p>No tuota...</p></h2><p><p>Vähän jäi nyt parantamisen varaa, mutta myönnetään, että testi ei ollut ihan helppo. Ensi kerralla sitten!</p><p><br></p><p>Jaa tuloksesi somessa ja testaa myös, <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/osaatko-taivuttaa-suomen-kielta-jos-vastaat-15-kohtaan-oikein" target="_blank"><strong>kuinka hyvin osaat taivuttaa suomea</strong></a>.</p></p></section><section><h3><p>Aivan hyvä!</p></h3><p><p>Testi ei ollut todellakaan helppoa, mutta sait silti useamman oikein. Hienoa, aplodit sille!</p><p><br></p><p>Jaa tuloksesi somessa ja testaa myös, <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/osaatko-taivuttaa-suomen-kielta-jos-vastaat-15-kohtaan-oikein" target="_blank"><strong>kuinka hyvin osaat taivuttaa suomea</strong></a>.</p></p></section><section><h3><p>Huippua!</p></h3><p><p>Ei ollut ihan helppo testi, mutta selvisit esimerkillisen hienosti. Samppanjapullot siis esiin!</p><p><br></p><p>Jaa tuloksesi somessa ja testaa myös, <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/osaatko-taivuttaa-suomen-kielta-jos-vastaat-15-kohtaan-oikein" target="_blank"><strong>kuinka hyvin osaat taivuttaa suomea</strong></a>.</p></p></section>





