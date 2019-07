Kipu- tai allergialääkkeen yhteisvaikutus toisen valmisteen kanssa voi olla kohtalokas – ole tarkkana, jos aiot ajaa

Hyvä olo

Kipu- tai allergialääkkeen yhteisvaikutus toisen valmisteen kanssa voi olla kohtalokas – ole tarkkana, jos aio

Itsetarkkailu ei riitä

6 muistettavaa asiaa

Lue aina huolella pakkausseloste. Tarkkaile rauhassa tuntemuksiasi kun alat käyttää uutta lääkettä. Väsyttääkö? Tuntuuko olo voimattomalta? Mainitse aina lääkärille mitä lääkkeitä käytät, jos hän on aikeissa määrätä sinulle uutta valmistetta. Älä lähde liikenteeseen tokkurassa tai väsyneenä. Jos epäröit oloasi, on aina turvallisempaa jättää lähtemättä. Kysy reippaasti apua apteekista, jos mietit lääkkeiden sopivuutta liikenteeseen. Muistathan, että monet lääkkeet sopivat huonosti yhteen alkoholin kanssa. Esimerkiksi kolmiolääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutus lisää merkittävästi onnettomuusriskiä.