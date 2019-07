Hyvä olo

Yksi helppo liike paljastaa armottomasti, missä kunnossa selkälihaksesi ovat

Katso yllä olevalta videolta myös maalaislääkäri Kiminkisen vinkit selkävaivoihin.

Asetu matolle makaamaan.

Pistä pää alaspäin ja ojenna kädet suorina ylös ja laita kämmenet lattiaan.

Nosta pää ja ylävartalo irti lattiasta käsillä lattiaan tukien.





Jos onnistuu, kokeile nostaa sekä kädet ja kämmenet että pää ja rinta selvästi irti lattiasta

Pidä asentoa yllä 10–20 sekuntia.





Vahvista selkääsi