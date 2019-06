Hyvä olo

Treenaaja, lepää kesällä kerrankin kunnolla – näin hyödynnät urheilijoiden kikat

Opi urheilijoilta ja lepää itsesi huippukuntoon

Jopa kuukausi minimaalisella treenimäärällä – näin kannattaa keventää treeniä

Kuntoilijan keho saa myös kaivattua lepoa

Käytännön vinkkilista herkistelyyn ja treenin keventämiseen

Vähennä harjoitusmääräsi vähintään puoleen normaalista, mielellään jopa kolmasosaan, jos olet harjoitellut 5–6 kertaa viikossa.

Jos treenaat pienillä määrillä 3–4 viikkoa, muista pitää treenin intensiteetti korkeana. Kestävyyspuolella lyhyet, mutta tehokkaat intervalliharjoitukset sopivat tähän hyvin. Kuntosalitreenaajan kannattaa tehdä lyhyitä, 3–6 toiston sarjoja, jotta voima pysyy hyvin yllä ja voimantuotto herkistyy. Pelkkä matalatehoinen treeni alkaa pudottaa suorituskykyä, jos hyvin vähäisen treenin jakso venyy 1–2 viikkoa pidemmäksi.

Jos et ole vielä kovin pitkällä kuntoiluharrastuksesi kanssa, voit käyttää samankaltaisia periaatteita kuntotasojen ylläpitoon. Niistä voit lukea tästä SuomiMies-vinkistä https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000005728865.html .