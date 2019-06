Hyvä olo

Yksi aivoverenvuodon muoto on hyvin tappava – 3 oiretta, joiden takia lääkäriin pitää hakeutua heti

Tunnista oireet

Äkkiä alkava kova ja hellittämätön päänsärky. Usein pahoinvointia ja oksentelua, niska tuntuu jäykältä ja silmissä on valonarkuutta. Joissain tapauksissa kouristeluja ja tajuttomuutta, joskus halvausoireita.





Minimoi riskit

Lopeta tupakointi Hoida verenpaine kohdalleen Liiku säännöllisesti Vältä runsasta alkoholinkäyttöä