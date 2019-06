Tiedätkö, miten suomen kieli oikeasti taipuu? Testaa tiukassa visassa, saatko edes puolet oikein

Hyvä olo

<section><h2><p>Osaatko taivuttaa suomen kieltä?</p></h2><p><p>Valitse tyhjiin kohtiin sopiva oikea vastaus tai kirjoita kenttään sana oikein taivutettuna.</p></p></section><section><h2><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Sanna ________ käytettyjä tavaroita kirpputorilla.</span></p></h2></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Käyn kerran viikossa _________.</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Menen töiden jälkeen _________ kampaajalle.</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tuhlasin kaikki rahani ________.</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">_____ meille tuli kylään?</span></p></h3></section><section><h3><p>Lävistyksen laittaminen kesti vain ________.</p></h3></section><section><h3><p>Leipä on tehty ruis-nimisestä viljasta eli _______. <em>(Kirjoita alla olevaan kenttään ruis-sanan oikea taivutusmuoto.)</em></p></h3></section><section><h3><p>Juon ___________ kanssa yleensä vettä.</p></h3></section><section><h3><p>”______ anomuksesi”, virkailija sanoi.</p></h3></section><section><h3><p>Aion matkustaa talvilomalla _____________.</p></h3></section><section><h3><p>Päivystävän ___________ Säde Pilvisen mukaan huomenna tulee pouta.</p></h3></section><section><h3><p>Herttuatar Meghan asuu ___________.</p></h3></section><section><h3><p>Ostin uuden takin. Sen _______ väri on sininen. <em>(Kirjoita alla olevaan kenttään vuori-sanan oikea taivutusmuoto.)</em></p></h3></section><section><h3><p>Yrityksemme _______ työntekijällä on koira.</p></h3></section><section><h3><p>Siskoni muutti Ruotsin ___________.</p></h3></section><section><h3><p>Oletko koskaan tehnyt swot-________?</p></h3></section><section><h3><p>Tänään aion nukkua pitkään, ja teen sen hyvällä ____________.</p></h3></section><section><h3><p>Tyttäreni _________ jalkapallokerhossa on yhdeksän tyttöä.</p></h3></section><section><h3><p>Kauramaito on loppu. _____________ nopeasti kaupassa.</p></h3></section><section><h3><p>Juhlissa otin palasen neljästä eri kakusta. Söin siis ________ kakkua.</p></h3></section><section><h2><p>Ööh...</p></h2><p><p>Sinä olet niitä tyyppejä, joiden leipä on tehty ruiksesta ja jotka matkustavat talvisin Thaimaaseen, mutta mitä sillä nyt on niin väliä. Tarvitseeko niistä kielioppiasioista aina nillittää, pääasia että tulee ymmärretyksi!</p><p><br></p><p>Jos äidinkieli ei ole vahvin lajisi, testaa vaihteeksi, <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/paasisitko-ylakouluun-testaa-osaatko-alakoulun-matematiikan" target="_blank"><strong>pääsisitkö matematiikkataidoillasi alakoulusta yläkouluun</strong></a>.</p></p></section><section><h3><p>Ihan jees!</p></h3><p><p>Jokunen Aku Ankka on luettu, mutta kaikkein vaikempien kysymysten osalta jäi vielä parannettavaa.</p><p><br></p><p>Testaa seuraavaksi vaikkapa, <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/kuinka-laaja-sanavarastosi-testaa-26-kysymyksella" target="_blank"><strong>kuinka laaja sanavarastosi oikein on</strong></a>.</p></p></section><section><h3><p>Upea suoritus!</p></h3><p><p>Testi ei ollut ihan helppo, mutta pärjäsit hienosti. Onnittelut!</p><p><br></p><p>Kielitoimiston sanakirjan lukeminen lienee lempiaktiviteettiasi, joten testaa seuraavaksi, <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/osaatko-suomen-kielta-ihan-oikeasti-jos-saat-tasta" target="_blank"><strong>miten hyvin osaat yhdyssanat ja sanaliitot</strong></a>.</p></p></section>





