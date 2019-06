Hyvä olo

Helppo liike poistaa iltapäivän väsymyksen – mielihyvä jopa sekunneissa

Seiso jalat kapeassa haarassa ja taivuta eteen. Jää roikkumaan hetkeksi, aktivoi pakaraa, pidä vatsa tiukkana ja niska rentona. Tee pieniä, pehmeitä joustoja kohti lattiaa. Rullaa selkä nikama nikamalta ylös, aktivoi samalla tueksi kaulaa. Toista liike pari kertaa.

