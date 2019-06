Hyvä olo

Kun käytät hiilareita tässä järjestyksessä, niiden välttelyyn ei ole mitään syytä – katso esimerkkiannokset

Katso yllä olevalta videolta, millaisia hiilihydraatin lähteitä kannattaa suosia ja miten voit pienillä vaihdoksilla lisätä ruokavaliosi ravinteikkuutta.

Kulutuksen mukaan

Kiinnitä näihin huomiota, kun valitset hiilareita

Kokeile näitä vaihdoksia, jos haluat parantaa ruokavaliosi laatua:

Syö peruna kuorineen, jolloin saat enemmän kuituja ja ravintoaineita.

Valitse sellainen leipä, jonka vilja on ainoastaan kauraa, ruista, ohraa tai tattaria. Myös tällaisia rieskoja ja näkkäreitä on nykyään hyvin tarjolla.

Korvaa osa perunasta muilla juureksilla muusissa tai valmista lisukkeeksi iso pellillinen uunijuureksia.

Myös linssit toimivat hiilihydraatin lähteenä: ne sopivat erityisen hyvin ruokaisaan salaattiin runsaiden kasvisten ja esimerkiksi fetan, mozzarellan tai broilerin kanssa.

Korvaa riisi ravinteikkaammalla kvinoalla tai kaura-, hirssi-, ohra- tai tattarisuurimoilla.

Risotto valmistuu valkoisen risottoriisin sijaan myös tummasta puuroriisistä.

Kokeile erilaisia viljattomia pastoja. Soijapavuista, mustapavuista, linsseistä tai kikherneistä valmistetut pastat ovat maukkaita ja sisältävät maltillisemmin hiilihydraatteja ja reilusti kylläisyyttä ylläpitävää proteiinia ja kuituja. Nämä sopivat erityisesti kasvispasta-annoksiin, jolloin myös aterian proteiinit tulevat pastasta.

Korvaa aamu- tai välipalaleivät välillä smoothiella, johon tulee marjoja, hedelmää, avokadoa tai pähkinöitä ja proteiinijauhetta.





Suosi hiilihydraattien lähteitä seuraavassa järjestyksessä:

Edellä mainitut lähteet 1.–2. sopivat kaikille ja niitä tulisi nauttia runsaasti päivittäin.

Jos liikut jonkin verran, sisällytä päivään myös 1–2 annosta näitä hiilihydraatinlähteitä.

Paljon liikkuvan tai muuten hyvin aktiivisen kannattaa täydentää hiilihydraattien saantia 3. ja 4. kohtien lähteillä lähes jokaisella aterialla.

Käytä näitä harvakseltaan erikoistilanteissa, kuten juhlissa, tai pieninä annoksina 1–2 kertaa viikossa. Mitä enemmän ja tehokkaammin liikut, sitä enemmän se antaa vapauksia myös kohdan 5. hiilarinlähteiden kanssa. Suosi kuitenkin silti aina ensisijaisesti kohtien 1.–4. lähteitä.

Tältä voisi näyttää keskivertonaisen päivän hiilihydraattimäärät:

Aamupalalla viipale kauraleipää ja 1,5 dl marjoja

Lounaalla 250 g uunijuureksia ja omena

Välipalalla appelsiini

Päivällisellä 100 g papupastaa (proteiinit tulevat samasta) tai ¾ dl (kuivamitta) kvinoaa tai täysjyväriisiä

Iltapalalla kaurapuuro, jossa 1 dl hiutaleita ja lisäksi 1,5 dl marjoja





