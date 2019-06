Hyvä olo

Yksinkertainen testi paljastaa totuuden jalkojesi voimasta – näin sinun pitäisi siinä pärjätä

Liike paljastaa muun muassa seuraavia asioita kehostasi:

Vauhditon pituushyppy kertoo lantion alueen, reisien ja pakaroiden voimasta. Koko alakroppa tekee ponnistuksessa lujasti töitä, varsinkin kehon takaketju, joka on monella etupuolta heikompi. Se mittaa myös ponnistus- ja nopeusvoimaa. Tätä ominaisuutta on hyvä harjoittaa varsinkin, kun ikää tulee. Pitkä hyppy vaatii nopeaa, terävää ponnistusta jaloilta. Myös keskivartalo on töissä syviä lihaksia myöten. Hyppy on ponneton, jos core laiskottelee. Kädet rytmittävät liikettä, joten käsilihaksistakin on hyötyä. Vauhdittomassa pituushypyssä koko kehon lihakset tekevät töitä yhdessä. Saat siis osviittaa siitä, miten kroppasi toimii kokonaisuutena.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naiset

Miehet

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/liikunta/istutko-paljon-testaa-pystytko-tekemaan-taman-lahjomattoman-liikkeen?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/liikunta/pystytko-tahan-kyykkytestiin-jos-et-syyta-huolestua-heikot-jalat-menevat?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/liikunta/perinteinen-venyttely-ei-olekaan-paras-laake-selkajumiin-testaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/sport-lehti/punnerrusten-maara-voi-ennustaa-riskia-vakavaan-sairauteen-tee-30-sekunnin?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article