5 suomalaisnaista paljasti painonsa ja pituutensa – uskoisitko kuvista, että taulukoiden mukaan he ovat muka ylipainoisia?

Hyvä olo

5 suomalaisnaista paljasti painonsa ja pituutensa – uskoisitko kuvista, että taulukoiden mukaan he ovat muka y

Voi luoja! Olen iloinen voidessani sanoa, että painoindeksi kertoo erittäin vähän. Erikoislääkäri Aila Rissanen

Petra: Painoindeksi 27,4





Laura: Painoindeksi 40





Roosa: Painoindeksi 33,9





Weronica: Painoindeksi 30





Catarina: Painoindeksi 32,3