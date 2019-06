Hyvä olo

Lukijat kertovat: ”Sain kuulla olevani vastenmielinen valas” – 3 tapaa suhtautua törkeisiin huomautuksiin

Puolusta itseäsi! Tee tiettäväksi, että ulkonäön kommentointi ei ole sopivaa ja että se loukkaa sinua. Muista, että olet arvokas ja hyvä sellaisena kuin olet. Harjoittele positiivista itsepuhetta – sitä voi treenata kuin mitä tahansa asiaa. Kehu vaikka itsellesi päivittäin kehoasi ja sitä, kuinka ylpeä oletkaan siitä.

”Parempi läski lanteilla kuin korvien välissä”





Ulkonäkö ei kerro kaikkea

”Alhaista”

Sano, jos tuntuu pahalta