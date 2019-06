Hyvä olo

Selkä jumissa? Opettele tehokas liike, joka oikoo kropan kriittiset paikat kuntoon

Syväkyykkykierto – tee näin

Laskeudu syväkyykkyyn: polvet ja varpaat osoittavat samaan suuntaan viistoon, selkä on suorana. Voit painaa polvia sivulle kyynärpäillä.

Tuo oikea käsi vasemmalle nilkalle ja kierrä vasenta kättä suorana kohti kattoa, katse seuraa mukana.

Palaa alkuun ja tee toinen puoli. Jatka liikettä.





Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/liikunta/pystytko-tahan-kyykkytestiin-jos-et-syyta-huolestua-heikot-jalat-menevat?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/liikunta/ikavan-niska-ja-selkasaryn-syy-saattaakin-loytya-navan-alapuolelta?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/liikunta/oletko-istunut-tanaan-paljon-tee-edes-tama-yksi-teholiike?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/liikunta/istutko-paljon-testaa-pystytko-tekemaan-taman-lahjomattoman-liikkeen?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article