Ulos ja liikkumaan! Helppo 6 liikkeen ulkotreeni, jonka voit tehdä missä vain

Katso artikkelin yllä olevalta videolta helppo kuuden liikkeen treeni, jonka voi tehdä missä vain.

Kuuden liikkeen treeni ulkoilmassa

Nosta toinen jalka korokkeen päälle ja laske polvi maahan. Aseta etummainen jalka siten, että sääri on pystysuorassa linjassa.

Ponnista etummaisella jalalla pakaraa jännittäen itsesi suoraan ylöspäin.

Laskeudu rauhallisesti takaisin alkuasentoon ja toista liike.





Asetu maahan nelin kontin polvi lonkan alapuolella ja kädet olkapäiden alla.

Työnnä suorin käsin käsiä maata vasten. Nosta sitten polvet irti maasta. Pyri kuitenkin pitämään ne mahdollisimman lähellä maan pintaa.

Liiku eteen ja taakse. Pidä asento koko ajan samana.





Asetu maahan punnerrusasentoon. Pidä pieni jännitys vatsalihaksissa.

Punnerra kerran alas ja ylös, kyynärpäiden osoittaessa takaviistoon.

Nouse ylös ja hyppää esimerkiksi kiven tai polun yli.

Asetu aloitusasentoon ja tee liike uudestaan.





Etsi noin polven korkuinen koroke.

Astu toisella jalalla sen päälle. Nouse penkille yhdellä jalalla seisten ja nosta vapaa jalka kohti rintaa.

Astu alas maahan, vaihda jalkaa ja toista liike





Asetu maahan. Nosta jalat ilmaan ja tuo kädet eteen.

Kierrä käsiä ja ylävartaloa puolelta toiselle niin pitkälle kuin pystyt. Pidä jalat yhdessä ja selkä ryhdissä.





Asetu maahan punnerrusasentoon. Nosta toinen käsi pienen kiven tai mättään päälle.

Laske rinta lähes maahan asti. Punnerra ylös kyynärpäiden osoittaessa takaviistoon.

Yläasennossa liiku poikittain, aseta toinen käsi korokkeen päälle ja toista liike.