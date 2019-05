Hyvä olo

”Aivosumu” vei Ainon voimat – sai energiansa takaisin vasta korjattuaan kolme keskeistä asiaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aivotkaan eivät jaksa kaikkea

”Ajattelin, että aivosumu on normaali juttu”





Pyhä kolminaisuus

Milloin lääkäriin?

Kuin patterit olisi vaihdettu