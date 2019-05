Annin iho räjähti täyteen punaista näppylää – syy löytyi vasta lääkärissä: ”En voisi kuvitella meneväni töihin ilman meikkiä”

Hyvä olo

Annin iho räjähti täyteen punaista näppylää – syy löytyi vasta lääkärissä: "En voisi kuvitella meneväni töihin

Ruusufinnillä on luonteensa

Jokaisella on omat selviytymiskeinonsa. Itse aloin kutsua ihoani krokotiilin nahaksi.

Luonnonkosmetiikkaa ja hellää hoitoa





Meikistä ystävä

, 40, oli juuri ostanut uuden punaisen mekon työpaikan pikkujouluihin kun iho räjähti. Märkäpäät punoittivat liki samaan sävyyn mekon kanssa.– Se oli hirveää. Varsinaisessa juhlapaikassa kaikki oli hyvin, mutta kun menimme jatkoille yökerhoon, olisin halunnut vetää pussin päähän. Meinasin jäädä koko pikkujouluista pois, kun huomasin, että meikki ei auta peittämään räjähtänyttä naamaa, Anni sanoo.Ihanat kollegat rohkaisivat Annin kuitenkin mukaan ja hän pystyi lopulta nauttimaan illasta.Annin iho-ongelmat olivat alkaneet allergioilla jo lapsuudessa. Hän kärsi pintakuivasta ihosta ja ihottumasta. Aikuisiässä ongelmat ilmaantuivat uudelleen.– Iho oli pitkään todella hyvässä kunnossa, mutta kun lopetin hormonaalisen ehkäisyn, minulle alkoi tulla aknea. Sitä minulle ei ollut ollut koskaan aikaisemmin, ei edes teininä. Välillä iho oli parempi, välillä huonompi. Reissasin tuolloin paljon, ja kun olin Aasiassa, iho palasi entiselleen.Anni ei tarkalleen tiedä, mistä ihon kohentuminen johtui. Kenties se oli yhdistelmä rentoa lomafiilistä, kunnon aurinkosuojaa ja kosteutta.Anni kärvisteli kuukausia iho-ongelmiensa kanssa, kunnes hän päätti vuonna 2017 hakeutua viimein ihotautilääkärille. Siellä jysähti: Annilla diagnosoitiin sekä hormonaalinen akne että ruusufinni.Tieto pysäytti, mutta se oli myös helpotus. Anni sai vihdoin vastauksen siihen, mistä oli kyse.Alkoi syväsukellus ihonhoidon ja kosmetiikan maailmaan. Anni innostui tutkimaan luonnonkosmetiikkaa ja vaihtoi siihen viime kesänä kokonaan.– Loppukesästä olin reissussa, ja kun tulin Suomeen, ilma alkoi kuivua ja kylmetä. Kokeilin erilaisia tuotteita, ja iho räjähti kunnolla. Se oli melkein pahempi kuin ensimmäisellä kerralla.Pikkujoulut ja punainen mekko osuivat juuri tuohon aikaan. Silloin tarvittiin jo vähän huumoriakin.– Jokaisella on omat selviytymiskeinonsa. Itse aloin kutsua ihoani krokotiilin nahaksi.Ruusufinni on krooninen ihosairaus, jonka tarkkaa syntysyytä ei tiedetä – eikä myöskään sitä, mitkä kaikki asiat ihoon vaikuttavat. Jokaisen on pääteltävä ne itse.Annin iho on lämpimissä maissa aina parempi, kunhan sen muistaa suojata auringolta. Kosteus ja ihoa lempeästi kuoriva merivesi tekevät hyvää.Iho ei tykkää lämpötilan vaihteluista, kylmästä ja kuivasta ilmasta, viimasta eikä alkoholista. Myös sauna ja kuumat juomat voivat saada ihon lehahtamaan.Viime syksynä Annin iho räjähti, kun hän palasi Lapin-matkalta. Reissussa oli saunomista ja hauskanpitoa. Samaan aikaan Anni kokeili erilaisia luonnonkosmetiikan ihoöljyjä ja kasvonpuhdistusaineita. Kokonaisuus taisi olla iholle liikaa.Sillä on väliä, mitä iholle sivelee. Yksi Annin suosikeista on otsonoitu oliiviöljy. Se rauhoittaa ja kosteuttaa. Käytössä on myös hyaluronihapposeerumi, joka antaa ruusufinni-iholle sen janoamaa lisäkosteutta.– Mahdollisimman yksinkertaiset tuotteet sopivat ärtyneelle iholle, ja jos aion kokeilla jotain uutta, laitan sitä ensin vain pienelle ihoalueelle. Olen myös kärsivällinen, sillä mikään tuote ei ala vaikuttaa muutamassa päivässä. Jos tulee lehahdus, ihoa ei kannata ylihoitaa, koska silloin se voi suuttua entistä enemmän, Anni tietää.Tarpeen vaatiessa Anni on hoitanut kasvojaan lääkevoiteilla. Talvella, erityisesti kovassa viimassa ja pakkasessa, kasvojen suojana on huivi tai huppu.– Olen nyt löytänyt mahdollisimman simppelit ja hoitavat luonnonkosmetiikan tuotteet myös meikeissä, sillä ylimääräiset silikonit voivat ärsyttää ihoa.Iho on rauhoittunut, mutta niin joogatunti kuin kaupassa käynti vaativat aina pohjameikin. Häpeän tunne ihosta on sen verran sitkeä. Etäpäivinäkin Anni ehostaa ainakin osin kasvonsa, mikäli hän liikkuu ihmisten ilmoilla.– Haluan paljastaa ihoni, koska se helpottaa itseäni, mutta samalla en voisi kuvitella meneväni töihin ilman meikkiä.Tärkeintä on kuitenkin se, että Anni on hyväksynyt ihonsa, ”krokotiilin nahkansa”. Ihonhoidosta ja meikkaamisesta on tullut hänen oma juttunsa.– Voin elää sillä, että iho on ihan hyvässä kunnossa.