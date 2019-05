Hyvä olo

Testaa helpoilla liikkeillä, ovatko kroppasi puoliskot eri paria – voit löytää syyn selkäkipuihisi

Selvitä puolierot

Onko liikerata yhtä suuri molemmilla puolin kehoa? Tarkista ainakin nilkat, lonkat ja olkapäät. Kun esimerkiksi nostat kädet suoraan ylös, jääkö toinen käsi alemmas kuin toinen?

Ovatko raajat tasavahvat?

Tuntuuko liike yhtä hallitulta molemmilla puolin?

Testaa

Asetu seisomaan hieman vyötäröä matalamman pöydän tai jonkin muun korokkeen eteen.

Aseta jalka korokkeelle niin, että säären ulkosyrjä on tasoa vasten ja polvi on lähellä 90 asteen kulmaa.

Tässä kohtaa pakarassa pitäisi tuntua jo selvä venytyksen tunne.

Voit tehostaa venytystä painamalla saman puolen kädellä polvea alaspäin kohti tasoa lonkan ulkokierron suuntaan.

Huomioi loppuasento. Onko sääri ja polvi kiinni tasossa vai jääkö väliin tietokirjan mentävä aukko?

Tee sama toisella puolen ja huomioi mahdolliset puolierot.





Pidä kyynärpää tiiviisti kiinni kyljessä ja peukalo lähellä rintakehän keskilinjaa. Pidä ranne suorana koko liikkeen ajan.

Avaa kättä hieman sivulle etuviistoon. Heti kun kyynärvarsi tulee pystysuoraan, työnnä kuula voimakkaasti suoralla kädelle ylös.

Älä päästä alaselkää notkolle tai kuulan puolen lantiota sivulle.

Kiinnitä huomiota, että yläasennossa käsi on pystysuorassa linjassa, ja että hauis on suorassa linjassa korvan vieressä.

Laske kuula hallitusti ja vedä sitä aktiivisesti alaspäin.

Pidä tiukka kokovartalojännitys!

Aloita aina heikommalla puolen ja tee toistot myös toisella puolen sen mukaan.













Korjaa

Tee liikkuvuusharjoitteita tai venyttelyä mahdollisten liikkuvuusrajoitteiden poistamiseksi useimpina päivinä viikossa.

Jos voimatasossa on selviä eroja, tee työsarjat aina ensin heikomman puolen mukaan. Eli niin, että teet molemmilla puolilla saman määrän toistoja.

Jos puolierot eivät lähde tasaantumaan 3–4 viikon kuluessa, tee yksi tai kaksi työsarjaa heikommalle puolelle.