Hyvä olo

Haluatko 5 prosenttia lisää voimaa saman tien? Hyödynnä tämä täysin yllättävä treenijippo

Vastakkainen sukupuoli tarkkailee: Voima kasvaa kohisten!

Mistä on kyse?

Näin hyödynnät tietoa

Jos olet tottunut treenaamaan erittäin hiljaiseen aikaan, kokeile huviksesi treeniä aavistuksen vilkkaampaan aikaan tai vilkkaammassa paikassa.

Jos olet treenannut aikaisemmin kuntosalilla, jossa käy pelkästään tai lähes pelkästään oman sukupuolesi edustajia, kokeile vaihtaa paikkaa niin kutsutulle sekasalille. Se saattaa hyvinkin pistää raudat liikkumaan tehokkaammin.

Jos kokeilet kuntosalilla uusia ennätyksiä, pyydä varmistajaksi vastakkaisen sukupuolen edustaja. Saat todennäköisesti itsestäsi enemmän irti!