Syy selkäkipuihin voi löytyä takareisistä – yksi lahjomaton liike paljastaa, ovatko ne aivan liian kireällä

Taivuta ja testaa!

Seiso suorassa asennossa.

Lähde taivuttamaan yläkroppaa eteenpäin niin, että jalat pysyvät täysin suorina.

Anna selän pyöristyä luonnollisesti.





Irti jumeista

Hiero molempia jalkapohjia holvikaaren alueelta noin 30–60 sekuntia.

Vältä kivun tunnetta, mutta hae kuitenkin sopivasti painetta.

Öljyä kroppaa

Aloita seisten ja tuo leuka rintaan.

Lähde rullaamaan selkärankaa mahdollisimman pyöreäksi.

Pidä polvet suorana koko liikkeen ajan.

Koeta rullata mahdollisimman pitkälle, kenties jopa jalkojen välistä taaksepäin.

Vapauta liike rullaamalla selkä takaisin nikama nikamalta ylös.





