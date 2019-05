Mies haukkui vartaloa synnytyksen jälkeen, äiti heitteli läskikommentteja – järkyttävät kertomukset tölväisyistä, joita ei pidä koskaan hyväksyä

Hyvä olo

Mies haukkui vartaloa synnytyksen jälkeen, äiti heitteli läskikommentteja – järkyttävät kertomukset tölväisyis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkonäkö ei kerro koko totuutta





Sanattomaksi vetää

Missä kulkee raja?

Miten vastata tölväisyihin?