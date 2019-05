Hyvä olo

Aviomiehen tunnustus kotisohvalla muutti Sinin, 43, elämän täysin: ”Minulla on toinen nainen”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Minäkuva uusiksi

Lopulta hellittää

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/kuraiset-saappaat-olivat-viimeinen-niitti-eronneet-kertovat-hetkesta

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/mies-jatti-viivin-24-yllattaen-kun-tama-odotti-parin-kolmatta

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/kolmekymppinen-julia-laski-kuinka-paljon-avioero-maksaa-tyly

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/jenni-36-paatyi-kulissiliittoon-elama-mennyt-niin-etta-mies-sanelee