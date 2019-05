Hyvä olo

Kumpi kehittää paremmin – 2 vai 5 treeniä viikossa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos voima kasvaa, niin lihas kasvaa – onko näin?





Näin viet tietoa käytäntöön

Aloita harjoittelu treenaamalla koko keho läpi 2 kertaa viikossa. Tällä tiheydellä voit odottaa hyviä tuloksia. Jos harjoittelu tuottaa tulosta, nauti kehittymisestä. Halutessasi voit kokeilla varovasti hieman suurempaa kertamäärää. Jos se tuntuu vievän kehitystä eteenpäin, jatka kokeilua. Jos ei, älä sorru ajattelemaan, että enempi on aina parempi. Harvemmin treenaaminen voi kohdallasi toimia paremmin.

Jos harjoittelu 2 kertaa viikossa ei tuota kunnolla tulosta, kokeile tiheämpää treeniä. Jos tunnet palautuvasi treenistä hyvin, kokeile lisätä treenikertoja varovasti. Harjoituskertojen nostaminen vaikkapa kahdesta viikoittaisesta treenistä 3–4 treenin tasolle saattaa potkaista kehityksen käyntiin.

Jos treenaat jo usein ja homma junnaa paikallaan, voi treenitiheyden vähentäminen tehostaa kehitystäsi. Jos nyt laitat lihakset hommiin 3–4 kertaa viikossa, kokeile treenata kroppa läpi kaksi kertaa viikossa. Voit yllättyä iloisesti!